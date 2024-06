Sky - Buongiorno primo centrale in lista, contatti con l'entourage: la situazione

“La firma di Antonio Conte col Napoli è prevista per mercoledì".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “La firma di Antonio Conte col Napoli è prevista per mercoledì.

Il Napoli vuole assolutamente un centrale, il primo della lista è Alessandro Buongiorno del Torino. Ci sono stati contatti con il suo entourage, non ancora tra club. In Italia per il momento c’è solo il Napoli”.