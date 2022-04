Sky - Cena di squadra, ADL e Spalletti provano a smuovere gli azzurri

Nessun discorso a effetto e nessuna richiesta speciale da parte del presidente De Laurentiis.

Stamattina Aurelio De Laurentiis ha assistito all'allenamento della squadra di Spalletti, il presidente del Napoli ha osservato da bordo campo al lavoro della squadra, facendo sentire la sua presenza in questo momento delicato. Alle 20, dopo aver incontrato Dries Mertens, il patron azzurro ha raggiunto Spalletti, tutti i calciatori e Cristiano Giuntoli all'Hotel Serapide di Pozzuoli per la cena di gruppo. Nessun discorso a effetto, nessuna richiesta speciale: De Laurentiis, secondo il sito del giornalista Sky Gianluca Di Marzio, si è seduto a tavola con l’allenatore toscano. Insieme hanno provato a smuovere gli animi degli azzurri con l’umore sotto i tacchi e solo la Champions come obiettivo per lavare le colpe delle ultime uscite.