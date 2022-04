Sky - ADL a casa Mertens: segnale importante per il rinnovo, i dettagli

ll presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato Dries Mertens a casa del belga nel tardo pomeriggio di oggi.

ll presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha incontrato Dries Mertens a casa del belga nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo Sky Sport, il dialogo tra il patron e l'attaccante azzurro è durato circa un'ora e mezzo. Si è parlato sia del presente che del futuro, con la situazione del numero 14 ancora incerta per via del suo contratto in scadenza a giugno. Si è trattato di un primo approccio e di un segnale importante da parte di De Laurentiis, che ha voluto parlare direttamente con Mertens, a quattr'occhi. L'idea ora è quella di rivedersi a fine campionato, per approfondire meglio i discorsi avviati dell'eventuale rinnovo.