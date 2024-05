Sky - Conte-Napoli, le 3 priorità: erede Osimhen, caso Di Lorenzo e rinnovo Kvara

Qualora dovesse concretizzarsi l'accordo col Napoli, quali saranno le prime tre situazioni da affrontare per Antonio Conte?

Qualora dovesse concretizzarsi l'accordo col Napoli, quali saranno le prime tre situazioni da affrontare per Antonio Conte? Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha fatto il punto della situazione: “De Laurentiis è in vacanza a Ibiza ma è in continuo contatto con i suoi collaboratori che stanno perfezionando l’intesa con Conte sulla base di un contratto triennale. Quali saranno i primi 3 passi? In primis il sostituto di Osimhen: l’attaccante con ogni probabilità andrà via e servirà un attaccante che possa garantire i gol realizzati in queste stagioni dal nigeriano.

Il secondo passo è il rinnovo di Kvaratskhelia. Il suo procuratore ha ammesso l’interesse e l’offerta del PSG. De Laurentiis vuole poggiare la rifondazione proprio sull’adeguamento e sul prolungamento del contratto del georgiano. L’interesse del PSG potrebbe in qualche modo rendere più complicata una trattativa che il Napoli vuole chiudere nel minor tempo possibile.

Il terzo passo, non meno importante, è il faccia a faccia con Di Lorenzo (qui le parole dle suo agente). Per il tecnico è incedibile, bisognerà quindi in qualche modo ricucire questo strappo. Bisogna puntellare queste tre situazioni per poter cominciare con il piede giusto”.