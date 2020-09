Sky - E' fatta per Morata alla Juve! Domani l'arrivo a Torino e la firma: sfuma Dzeko?

Tutto in poche ore: Alvaro Morata è pronto a tornare alla Juventus. Secondo Sky Sport, ci sono pochi altri dettagli da risolvere. Domani l'attaccante spagnolo è atteso a Torino per le visite mediche. Operazione conclusa in poco tempo dopo la frenata per Dzeko dopo le difficoltà dell'acquisto di Milik da parte della Roma. A questo punto è spontaneo chiedersi: salterà l'acquisto del bosniaco e dunque anche il passaggio del polacco nella Capitale?

#Morata torna alla @juventusfc: 9 milioni di prestito, diritto (non obbligo) di riscatto a 45M è possibilità di rinnovare il prestito anche per la stagione 21/22 @Atleti @AlvaroMorata @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 21, 2020