Sky - Elmas di nuovo titolare: Gattuso conferma il centrocampo visto con lo Spezia

Per la sfida contro il Parma si va verso la conferma del centrocampo visto in Coppa Italia con lo Spezia. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, con Demme vertice basso e Zielinski sul centro-sinistra potrebbe essere confermato Elmas sul centro-destra. Per il resto pochi dubbi col recupero di Petagna al centro del tridente ed il ritorno di Di Lorenzo a destra.