Sky - Hermoso, ostacolo ingaggio alto: decisione nei prossimi giorni

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. La società azzurra dopo aver ufficializzato Antonio Conte si sta attivando per rinforzare l'organico a sua disposizione: la priorità al momento è intervenire sul reparto difensivo. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, oltre ad Alessandro Buongiorno che è il nome numero uno per la dirigenza, c'è anche l'opzione Mario Hermoso.

Il difensore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l'Atletico Madrid, per il Napoli si presenta così l'occasione di piazzare il colpo a parametro zero. La dirigenza azzurra sta però facendo delle riflessioni sull'eventuale operazione: infatti il centrale spagnolo ha un ingaggio alto, mentre non costituiscono un ostacolo le commissioni. In ogni caso la società farà tutte le valutazioni con calma eolo nei prossimi giorni si deciderà se affondare o meno.