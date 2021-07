Sky - Il Chelsea spara alto per Emerson: prossima settimana Giuntoli incontrerà gli agenti

Il Napoli, sul mercato, ha la priorità di acquistare un terzino sinistro. La prima scelta è Emerson Palmieri e Luciano Spalletti, nel corso della conferenza odierna, ha confermato in maniera indiretta di aver avuto dei contatti con il terzino. La richiesta del Chelsea è alta e si aggira intorno ai 20 milioni. L’italo-brasiliano ha il contratto in scadenza il prossimo anno. La prossima settimana ci sarà un incontro tra Giuntoli e il club inglese per provare ad abbassare le pretese del Chelsea. A riferirlo ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.