Sky - Il Napoli ha chiuso per Sirigu! I dettagli dell’accordo e le cifre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha chiuso per Salvatore Sirigu. Il classe 1987 è atteso domani per sostenere le visite mediche con il club azzurro. L'ex portiere del Genoa firmerà un contratto annuale con opzione per un'altra stagione e percepirà uno stipendio di 700 mila euro (bonus compresi). Nel caso in cui il Napoli decida di recedere, sarà garantito un indennizzo di 100 mila euro. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.