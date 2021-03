Sky - Insigne, ieri l'agente a Castel Volturno: il rinnovo è volontà di tutti

Ufficialmente non si registrano aggiornamenti sul rinnovo di Lorenzo Insigne, nonostante ieri a Castel Volturno ci sia stata la visita di Vincenzo Pisacane, agente del capitano azzurro, che al centro tecnico del Napoli - da buon napoletano - è un po' di casa. A riportarlo è Sky Sport. Insieme al procuratore c'erano anche Rino Gattuso, come al solito, e Cristiano Giuntoli. Ma non è questo il momento di parlare di rinnovo.

AVANTI INSIEME (NON ORA) - Non si è entrati nel dettaglio di un prolungamento che prima o poi dovrà arrivare, visto che il contratto è in scadenza a giugno 2022. La volontà di tutti - club, calciatore e agente - è quella di andare avanti insieme, la voglia è quella di trovare un accordo immediatamente, quando sarà il momento di parlarne davvero. Nessuno vuole intralciare questa bellissima storia d'amore tra Insigne e il Napoli.