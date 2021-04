Sky - Insigne, interesse Milan c'è: visita agente a casa Milan non casuale

Nel pre-partita di Sampdoria-Napoli, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime su Lorenzo Insigne: "Per la prima volta Insigne e il suo entourage vogliono capire se possa esserci possibilità altrove, di capire cosa offre il mercato. Non a caso è andato a casa Milan. Un interesse dei rossoneri c'è, con tutte le difficoltà del caso, economiche e non. Il Napoli da 2-3 mesi ha mostrato voglia di rinnovo, forse questo ha infastidito Insigne".