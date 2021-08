Sky - Insigne, possibile prima offerta dell'Inter negli ultimi giorni di mercato: i dettagli

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Alexis Sanchez non sta benissimo, in questi giorni si trova a Barcellona per verificare le condizioni di un polpaccio capriccioso. Se i problemi del cileno dovrebbero essere seri e l’Inter dovesse rendersi conto di aver bisogno di un giocatore in più, oltre a Correa o Thuram, allora potrebbe fare negli ultimi giorni di mercato una prima offerta al Napoli per Lorenzo Insigne. Il club nerazzurro fino a questo momento non ha ancora fatto nessun’offerta al club di De Laurentiis per il capitano azzurro”.