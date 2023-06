Sky - Italiano, ADL ha lanciato un messaggio agli agenti dell’allenatore: i dettagli

"Nel caso in cui si dovesse arrivare ad un addio, il club viola potrebbe promuovere in prima squadra Aquilani”.

© foto di Giacomo Morini

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato di Vincenzo Italiano ai microfoni dell’emittente satellitare: "Oggi tra le righe De Laurentiis ha confermato che il suo favorito per la panchina è Italiano. Le parole di oggi di De Laurentiis sono state un messaggio a chi assiste italiano: Ramadani, Caliandro e Nappi, più che all’allenatore. De Laurentiis lascerà agli agenti del tecnico per capire se ci sono i margini per portarlo via dalla Fiorentina. Nel caso in cui si dovesse arrivare ad un addio, il club viola potrebbe promuovere in prima squadra Aquilani”.