Sky - Kim vuole il Napoli subito! Ha fretta di chiudere, Rennes messo in stand-by: la situazione

Il Napoli ha individuato l'erede di Kalidou Koulibaly in Kim Min-jae. Il centrale del Fenerbahce è considerato il profilo ideale

Il Napoli ha individuato l'erede di Kalidou Koulibaly in Kim Min-jae. Il centrale del Fenerbahce è considerato il profilo ideale e il club azzurro sta lavorando con quello turco per uno sconto sulla clausola da 20 milioni di euro. I contatti sono positivi, l'operazione si può fare. Le ultime arrivano da Sky Sport, secondo cui il difensore sudcoreano ha dato priorità al Napoli, ma vorrebbe chiudere in pochi giorni per non lasciare il Rennes - che si era mosso prima - troppo in stand-by.