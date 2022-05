Sky - Koulibaly-Barcellona, interesse concreto: in arrivo un’offerta al Napoli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell’emittente satellitare ha fatto il punto sul mercato del Napoli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell’emittente satellitare ha fatto il punto sul mercato del Napoli: “Ci sono calciatori in scadenza e nessuno è incedibile. Anche Zielinski e Koulibaly potrebbero essere all’ultima partita al Maradona. Per Koulibaly sono in arrivo offerte importanti, ma il Barcellona più di altre. C’è un interesse forte e concreto sopratutto dei blaugrana che penso nei prossimi giorni ci proveranno molto molto seriamente”.