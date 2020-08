Sky - Koulibaly, rapporti tesi col City e spunta una stellina nell'affare: i retroscena

Il Manchester City è su Kalidou Koulibaly, la trattativa con gli inglesi però è totalmente portata avanti da Ramadani, agente del difensore ed in questo caso intermediario tra i club. Infatti secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, Napoli e City, dopo la trattativa sfumata all'ultimo di Jorginho, non si parlano. L'accordo non c'è, gli inglesi potrebbero inserire anche Erik Garcia, difensore scuola Barcellona, come parziale contropartita tecnica. Quindi la chiave in più per cercare la chiusura potrebbe essere l'inserimento di questo giovane difensore classe 2001 che però piace proprio al suo Barça in caso di operazione Messi.