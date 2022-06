Sky - La priorità del Napoli è Ostigard: altri contatti con il Brighton per chiudere l’affare

“Il Napoli va avanti per Ostigard che rappresenta la priorità in questo momento da chiudere".

Nel corso di 'Calciomercato l'originale' è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport che ha riferito le ultime sul mercato degli azzurri: “Il Napoli va avanti per Ostigard che rappresenta la priorità in questo momento da chiudere. Ci sono stati ulteriori contatti con il Brighton in giornata e la volontà è quella di arrivare ad un accordo totale per riportare in Italia il difensore norvegese”.