Sky - Lozano ai saluti: il sostituto può arrivare dal Bologna

Hirving Lozano ha un solo anno di contratto con il Napoli, per cui in estate o sarà rinnovo o addio. Sky Sport fa sapere che in questo momento ci sono delle riflessioni in corso sul futuro sia da parte del club azzurro che del giocatore. Sul Chucky ci sono sirene arabe e messicane e le possibilità di andare via sono concrete. Il possibile sostituto può essere Riccardo Orsolini del Bologna, anche se al momento si tratta di un’idea e non di una vera e propria trattativa.