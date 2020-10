Sky - Milik già partito per la nazionale: c’è solo la Fiorentina che però non affonda

Dopo la trattativa saltata col Tottenham il Napoli cerca sempre una sistemazione per Arkadiusz Milik. Il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, riferisce le ultime sull'attaccante polacco sul proprio sito: "Un altro calciatore in viaggio in questi minuti è Arkadiusz Milik, ma questa volta la motivazione non è da ricercare nel mercato. Il destino dell'attaccante del Napoli è infatti ancora molto intricato e i suoi movimenti non sono legati a un trasferimento imminente: è infatti atteso nelle prossime ore dalla sua Nazionale, che lo ha convocato per le sfide contro Finlandia (7 ottobre), Italia (11 ottobre) e Bosnia-Erzegovina (14 ottobre). L'unica squadra che lo ha sondato in questi giorni è stata la Fiorentina, che però non ha affondato il colpo e non ha ancora presentato un'offerta economica concreta per portare Milik in viola. Valige in mano e storie che si intrecciano, tutto nel nome del calciomercato".