Sky - Napoli al lavoro per Olivera: tutto fatto col giocatore, da limare dettagli con il Getafe

Il Napoli sta continuando a lavorare per definire l'affare Olivera. Il club azzurro è al lavoro per cercare di limare i dettagli dell’operazione per il terzino sinistro uruguaiano in forza al Getafe. E’ tutto fatto con il giocatore, ma va sistemato qualcosa con il club spagnolo. A riferirlo è il giornalista Sky Fabrizio Romano nel suo podcast “Here We Go”.