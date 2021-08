Sky - Napoli lavora a Hincapié ed un ritorno, ma può fare solo operazioni in prestito

Nel corso dello 'Speciale Calciomercato' su Sky Sport 24, il giornalista Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli: "C’è un interesse per Piero Hincapié, centrale-terzino sinistro e nazionale ecuadoriano, che vale circa 10mln di euro. Per ora il Napoli può fare solo operazioni in prestito, se arivasse qualche cessione è un obiettivo di mercato.

L'altro obiettivo di mercato potrebbe essere un ritorno, perché c'è l'interesse anche per Tiémoué Bakayoko, che magari a fine mercato può tornare in prestito".