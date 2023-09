Sky - Natan titolare a Bologna! Raspadori insidia Politano: le ultime di formazione

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Rudi Garcia per la gara di domani contro il Bologna.

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle scelte di Rudi Garcia per la gara di domani contro il Bologna. Emergenza in difesa per Garcia: dopo Rrahmani si ferma anche Juan Jesus. Al posto del brasiliano ci sarà l’esordio dal primo minuto di Natan in coppia con Ostigard, mentre sulla fasce Di Lorenzo e Mario Rui. Confermato il solito centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti, con Kvaratskhelia e Osimhen, dovrebbe vedersi Politano ancora ma Raspadori cerca il sorpasso last minute.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia