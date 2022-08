Sky - Navas si avvicina! Segnali positivi sul buon esito dell'affare: le ultime

Non solo Simeone in arrivo, il Napoli lavora anche al rinforzo in porta e adesso il favorito è Keylor Navas.

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone Non solo Simeone in arrivo, il Napoli lavora anche al rinforzo in porta e adesso il favorito è Keylor Navas. Stando a quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi sul buon esito della trattativa e adesso l'estremo difensore costaricano è più vicino alla formazione di Luciano Spalletti. Dopo Sirigu, annunciato in mattinata, potrebbe essere l'ex Real Madrid il nuovo innesto tra i pali. Più di Kepa Arrizabalaga, altro obiettivo, ma al momento più indietro rispetto a Navas.