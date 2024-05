Sky - Nome nuovo per l'attacco: visionato Samu Omorodion dell'Atletico Madrid, la valutazione

Il Napoli è in cerca del sostituto di Victor Osimhen, destinato a lasciare la maglia azzurra a fine stagione.

Il Napoli è in cerca del sostituto di Victor Osimhen, destinato a lasciare la maglia azzurra a fine stagione. In questa ottica spunta un nome nuovo: Samu Omorodion, centravanti classe 2004 di proprietà dell'Atletico Madrid, in prestito in questa stagione all'Alavès.

La valutazione: La richiesta di partenza dell'Atletico Madrid per l'attaccante spagnolo di origine nigeriana è di 40 milioni di euro. A riferirlo sul prorio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Chi è Omorodion? Samu Omorodion è stata una delle rivelazioni di questa stagione in Liga. Attaccante dal fisico imponente, 193cm, ha collezionato 33 presenze e 9 reti finora nella sua prima stagione al Deportivo Alavès. Ha collezionato anche 7 presenze e due gol con la nazionale spagnola Under 21. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Siviglia fino a quando, nel 2021, si è trasferito al Granada. Nella passata stagione ha segnato 18 gol nella Segunda RFEF con la filiale del Granada, reti fondamentali per la promozione della sua squadra. Le sue grandi prestazioni lo hanno portato ad essere convocato con l'Under-19 spagnola.