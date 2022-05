Sky - Nuova cena voluta da ADL: si festeggerà la qualificazione Champions e non solo

Dopo le cene col presidente della settimana scorsa, in casa Napoli ci sarà un ulteriore ritrovo a tavola nella serata di giovedì.

Dopo le cene col presidente della settimana scorsa, in casa Napoli ci sarà un ulteriore ritrovo a tavola nella serata di giovedì. Come riferisce l’inviato Sky, Francesco Modugno, ci saranno tutti presenti, al gran completo per festeggiare l'avvenuta qualificazione Champions e non solo: "Ancora una volta, per volontà di Aurelio De Laurentiis, ci si ritroverà tutti quanti a cena dopo la qualificazione in Champions League. Ci sarà un po’ di tutto: la soddisfazione per quanto fatto, qualche rimpianto ma anche lo sguardo alla prossima stagione”.