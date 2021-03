Sky - Osimhen, doppio test tra oggi e domani: Napoli ottimista per il Bologna

Il Napoli spera di riavere a disposizione Victor Osimhen per la partita di domenica sera contro il Bologna. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'attaccante nigeriano si sta sottoponendo in questi minuti ad una risonanza magnetica ad altissima risoluzione al cranio, mentre domani farà un encefalogramma. Se i parametri saranno nella norma sarà disponibile per la sfida ai felsinei. In casa Napoli permane l'ottimismo.