Sky - Osimhen in panchina a Lecce: il motivo della scelta

Victor Osimhen parte dalla panchina per la sfida del Via del Mare contro il Lecce. L'inviato Sky Massimo Ugolini ha commentato la scelta di Garcia ai microfoni dell'emittente satellitare nel pre-partita: "Scelta dettata dal turnover, per averlo pronto per martedì contro il Real Madrid. Victor le vuole giocare tutte, ma l’allenatore decide e l’opportunità di una valutazione diversa passa da lui, che guarda altre cose in questo momento. Il motivo che filtra dalla società è turnover, poi è chiaro che possa entrare nella ripresa e a partita in corso. Che Osimhen sia contento di non giocare dal 1’ però non saprei”.