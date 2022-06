Sky - Ostigard slegato da Koulibaly: trattativa non ancora chiusa con il Brighton

Il centrale norvegese che si è ben contraddistinto con il Genoa è l’obiettivo numero uno per sostituire Axel Tuanzebe

Il Napoli segue Leo Ostigard. Il centrale norvegese che si è ben contraddistinto con il Genoa è l’obiettivo numero uno per sostituire Axel Tuanzebe. Sky Sport precisa che l’arrivo del classe 1999 non è vincolato all’eventuale addio di Koulibaly. La trattativa con il Brighton non è ancora chiusa.