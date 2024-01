Sky - Ostigard verso la permanenza! Dietrofront del club: il motivo

Leo Skiri Ostigard, a dispetto di quanto si dice da diverse settimane ormai, corre veloce verso la permanenza al Napoli.

Leo Skiri Ostigard, a dispetto di quanto si dice da diverse settimane ormai, corre veloce verso la permanenza al Napoli. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui dopo l'ottima prestazione di ieri contro la Lazio - il difensore norvegese è stato tra i migliori in campo - il club avrebbe deciso di non cederlo.

Tra i migliori con la Lazio

Fra i migliori in campo degli azzurri ieri all'Olimpico contro la Lazio c'è proprio l'ex Genoa. Per La Gazzetta dello Sport merita 6,5 in pagella: "Uomo mercato, ma intanto torna titolare e non sbaglia nulla. Salva anche su Castellanos, ma forse inutilmente. Sicuri che al Napoli non serva, specie ora che dietro si torna a tre?".