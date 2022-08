Sky - Petagna al Monza, il Napoli ha l’accordo con Simeone: prestito con obbligo, i dettagli

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e riferito le ultime sull’affare Giovanni Simeone

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e riferito le ultime sull’affare Giovanni Simeone: “Il Napoli ha trovato l’accordo per Simeone. C’è ancora da definire qualcosa però ci sono tutti i presupposti per l’operazione, ancor di più dopo la cessione ormai definita di Petagna che sta andando al Monza per siglare il contratto. Petagna via in obbligo di riscatto per un’operazione da circa 14-15 milioni che sono più o meno gli stessi che il Napoli investirebbe su Simeone al verificarsi però di determinate condizioni. Se il Napoli prende il Cholito, lo fa in prestito con l’obbligo di riscatto che scatta al verificarsi di alcune condizioni”.