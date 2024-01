Sky - Popovic, si preparano le visite mediche: andrà al Frosinone in prestito

Il Napoli e il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popović. Il talento classe 2006 è infatti pronto a sostenere le visite mediche

Il Napoli e il Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popović. Il talento classe 2006 è infatti pronto a sostenere le visite mediche con il club di De Laurentiis e poi si unirà alla squadra gialloazzurra. Come raccontato nei giorni scorsi, infatti, i due club hanno fatto un'operazione in sinergia per portare in Italia il giovane attaccante.

Le visite mediche di Popovic sono pronte e le parti sono al lavoro per preparare gli ultimi documenti e limare gli ultimi dettagli tra Napoli, Frosinone e l'entourage del giocatore. Dopo che Popovic avrà terminato le visite mediche con il Napoli, andrà Frosinone, dove inizierà ufficialmente la sua avventura in Serie A. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito.