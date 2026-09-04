ADL ricorda Giorgio Armani: “La sua impronta sulle nostre divise è il modo più bello”
A un anno dalla scomparsa di Giorgio Armani, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto commemorare lo stilista e imprenditore italiano attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Il patron azzurro ha sottolineato il legame di affetto e stima che lo univa ad Armani, ricordando anche la collaborazione con il club attraverso EA7, sponsor tecnico e autore delle divise del Napoli. Queste le parole di ADL: “A un anno dalla morte di Giorgio Armani, resta intatto il sentimento di affetto e di grande stima che provavo per lui. Ci manca come uomo e come imprenditore.
La sua impronta sulle nostre divise è il modo più bello per ricordarlo”. Di seguito il tweet.
A un anno dalla morte di Giorgio Armani, resta intatto il sentimento di affetto e di grande stima che provavo per lui. Ci manca come uomo e come imprenditore. La sua impronta sulle nostre divise è il modo più bello per ricordarlo.— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 4, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Inter
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro