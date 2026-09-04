Allegri: "Che sfida con l'Inter! McTominay salta 4 partite. Su Hojlund e Badiashile..."

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Max Allegri presenta Inter-Napoli: le condizioni di Scott McTominay, la crescita di Rasmus Hojlund, il ruolo di De Bruyne, l'arrivo di di Benoit Badiashile

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida contro l’Inter a San Siro. Il tecnico ha presentato il primo big match del campionato, tornando anche sulla sconfitta subita contro il Como. Spazio inoltre alle condizioni di McTominay, alla crescita di Hojlund, al ruolo di De Bruyne e alla prima convocazione di Badiashile.

Il ritorno a San Siro le provoca un brivido? Che effetto le farà tornare in quello stadio, anche se dalla parte opposta rispetto al passato?

"Giocare a San Siro è sempre bellissimo. Sono sempre serate di calcio e di sport meravigliose. Poi Inter-Napoli sono le due squadre che negli ultimi anni hanno combattuto per lo Scudetto: gli ultimi quattro scudetti se li sono divisi Inter e Napoli. Per noi domani sera sarà una partita molto difficile, ma anche una bellissima sfida da giocare e dovremo fare bene".

Questo big match arriva già alla terza giornata: è meglio affrontarlo adesso oppure sarebbe stato preferibile giocarlo più avanti?

"Quando capitano, le partite vanno giocate. Siamo dispiaciuti soprattutto per aver perso domenica alla prima in casa davanti ai nostri tifosi e ora abbiamo la possibilità di rifarci. Non sarà facile, anche perché mercoledì avremo un’altra bellissima sfida in casa contro l’Arsenal".

Come sta la squadra dopo la sconfitta contro il Como?

"Sta bene. Bisogna avere sempre la forza di mantenere l’equilibrio, sia nel bene che nel male. Non è che se avessimo vinto contro il Como saremmo diventati la squadra da battere. Sappiamo di dover lavorare molto e bisogna mantenere l’equilibrio. Mi rendo conto che qui a Napoli mantenere l'equilibrio è molto difficile, ma noi che siamo all’interno dobbiamo riuscirci".

McTominay rappresentava un elemento di equilibrio per la squadra. Quanto pesa la sua assenza e come è stata vissuta dal gruppo?

"Sono cose che purtroppo succedono. L’importante è che McTominay rientri dopo la sosta. Abbiamo questo lasso di tempo per fare in modo che salti solamente queste quattro partite e poi, dopo la sosta, sia lui che Giovane li avremo a disposizione".

Dopo la partita contro il Como ha parlato dei tanti errori difensivi commessi. Come avete lavorato durante questa settimana?

"Abbiamo commesso due errori abbastanza importanti in occasione dei due gol. Abbiamo sbagliato anche tecnicamente dei passaggi che di solito questa squadra non sbaglia. Ci abbiamo lavorato per tutta la settimana e speriamo di fare meglio domani".

Quali sono gli aspetti nei quali Hojlund deve ancora migliorare? Il colpo di testa, l’attacco della profondità o la fase realizzativa?

"Hojlund intanto ha fatto un bellissimo gol e sono molto contento. Ha 23 anni, va per i 24 se non sbaglio, e ha tanti margini di miglioramento. Credo che piano piano migliorerà. Attacca molto bene la profondità, deve migliorare la quantità realizzativa".

De Bruyne è apparso molto motivato. Quali corde ha toccato per stimolarlo?

"Non ho toccato nessuna corda, ci ho parlato. Lui sa benissimo che per noi è un giocatore importantissimo. Dobbiamo cercare di gestirne le forze perché non ha ancora tante partite nelle gambe. È arrivato in ritardo dopo il Mondiale, credo il 5 agosto. Avrà tempo e modo per giocare e soprattutto per essere importante per questo Napoli".

Per Badiashile sarà la prima convocazione. Che cosa si aspetta da questo giocatore dopo averlo osservato nei primi allenamenti?

"È arrivato in ritardo di condizione, ma adesso sta molto meglio. Domani sarà con noi in panchina. Mi sembra un buon giocatore e un ottimo acquisto".