Juve, Lucumì: "L'attaccante più forte? Cito due dell'Inter e uno del Napoli"

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Qual è l'attaccante più forte affrontato in Serie A? Jhon Lucumì della Juventus oltre Lautaro Martinez e Marcus Thuram nomina anche un giocatore del Napoli

Jhon Lucumì, difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Diversi i temi trattati dal colombiano, a partire dagli attaccanti più forti affrontati in Serie A: "Dura scegliere, vista la qualità che c'è in Serie A. Penso a Lautaro o Thuram, ma anche i giocatori che ci sono qua alla Juventus. Per me marcare Francisco Conceicao è stato molto difficile, così come Hojlund del Napoli è difficile da affrontare".

Spalletti richiede una certa leadership:

"Si può essere dei leader da diversi punti di vista, qua in squadra ce ne sono molti. La cosa importante è mettersi al servizio della squadra, posso ottenere un ruolo importante a livello di leadership e nell'essere ascoltato, col tempo e con le partite ci arriveremo".

La sfida contro il Milan e contro Gonçalo Ramos?

"Sono felice, contento, sono le partite che tutti vogliono giocare, ho molto voglia di arrivare al giorno della partita. Se l'allenatore vorrà io potrò giocare e dare qualcosa alla squadra. Vogliamo essere al livello che i tifosi si aspettano".

Il compagno più forte?

"Quando arrivi in una squadra come la Juventus sai che tutti i compagni hanno una qualità impressionante, sceglierne uno sarebbe ingiusto".