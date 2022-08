Sky - Raspadori, distanza Napoli-Sassuolo quasi insormontabile: soglia 30mln da abbattere

“Prima del weekend abbiamo detto che non sembrava difficile andare a chiudere quest’operazione".

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato della trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori ai microfoni di Sky Sport 24: “Prima del weekend abbiamo detto che non sembrava difficile andare a chiudere quest’operazione, perché ballavano soltanto un paio di milioni di euro. Invece questi 2mln sono quasi una montagna insormontabile. Secondo il Sassuolo Raspadori vale 35mln complessivi, il club neroverde non si vuole muovere dalla soglia di 30mln di base fissa alla quale il Napoli non vuole arrivare perché crede di avere già offerto abbastanza offrendo complessivamente 32-32mln. E’ un po’ una partita di poker, il Sassuolo rischia di tenersi il giocatore ancora per un anno senza rinnovarlo. Al club neroverde va anche bene questa eventualità anche se rischia di venderlo a meno il prossimo anno. Il Napoli, invece, ha preso Simeone e si sta trovando bene col 4-3-3, vogliono Raspadori ma forse serve più un centrocampista. Il Napoli vorrebbe comunque fare ancora tre colpi: Navas, Ndombele e Raspadori. Bisognerà capire se questa soglia psicologica dei 30mln di euro verrà abbattuta da uno dei due club”.