Sky - Raspadori-Napoli, domani si definirà formalmente: il giocatore è già in città

Dopo l'annuncio ufficiale di Ndombele, si aspetta quello per l'acquisto di Giacomo Raspadori. Francesco Modugno, giornalista Sky, ha riferito ai microfoni di Sky Sport 24 le ultime sull'attaccante in arrivo dal Sassuolo: “Domani si definirà formalmente l’operazione Raspadori. Il giocatore è già a Napoli, anche se non si è ancora visto a Castel Volturno, perché c’è ancora qualcosa da sistemare dal punto di vista burocratico”.