Sky - Rinnovo Insigne, nessuna offerta del Napoli: entourage vuole capire intenzioni del club, la situazione

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, continua a tenere banco. La scadenza contrattuale fissata per il prossimo anno, e un Europeo da protagonista, alimentano le voci sul suo futuro. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni dell'emittente satellitare svela: “Il Napoli non ha ancora mai fatto un’offerta formale a Lorenzo Insigne. Lorenzo e l’agente aspettano di capire quello che vorrà fare il Napoli. Nello specifico, la proposta economica e tecnica, più che quello che vorrà fare Insigne. Poi sceglieranno la strada più consona per il futuro di entrambi”.