Sky - Seduta facoltativa, ma gli azzurri non si tirano indietro: quasi tutti presenti a Castel Volturno

Per oggi il Napoli aveva in programma una seduta mattutina, ma solo facoltativa: dopo tanto lavoro durante la bolla di Castel Volturno, la squadra deve calibrare gli sforzi e gestire le risorse, per questo l'allenatore ha deciso di far allenare solo chi voleva. Ma quasi tutti gli effettivi di Rino Gattuso hanno voluto partecipare. A riportarlo è Sky Sport.