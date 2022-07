Sky - Simeone obiettivo numero uno per l’attacco del Napoli: Petagna verso il Monza

Il Napoli per l’attacco è su due piste, una per gennaio (Solbakken) e una per questa sessione di mercato.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli per l’attacco è su due piste, una per gennaio (Solbakken) e una per questa sessione di mercato. Il colpo da fare subito è Giovanni Simeone del Verona, che rimane l’obiettivo numero uno se ci fosse la cessione di Petagna al Monza. Il Napoli chiuderebbe l’operazione da 15 mln per il prestito con obbligo di riscatto dell'attaccante se il Monza resterà in Serie A. A riportarlo è Sky Sport.