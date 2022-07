Sky - Solbakken, il Napoli cerca l'accordo: era a Roma ma solo per un controllo

Il Napoli, oltre che per Kim Min-Jae, sta lavorando anche per l’attacco.

Il Napoli, oltre che per Kim Min-Jae, sta lavorando anche per l’attacco. Oltre a Giovanni Simeone, piace tanto anche Ola Solbakken, attaccante in scadenza di contratto col Bodo/Glimt il 31 dicembre di quest’anno. Oggi il norvegese è stato a Roma a Villa Stuart, in molti hanno pensato che fosse lì per fare le visite mediche con il Napoli o con la Roma. In realtà era in clinica per una visita specialistica alla spalla, sta recuperando da un infortunio e il Bodo voleva verificare meglio le sue condizioni. Il Napoli sta spingendo tanto per prenderlo, intanto sta cercando di trovare l’accordo col giocatore per prenderlo a parametro zero. Dopo cercherà di capire dal club norvegese se ci sarà la possibilità di prenderlo con 6 mesi d’anticipo. A riferirlo è Sky Sport.