Sky - Solbakken si è impegnato col Napoli: a gennaio dovrà operarsi e poi arriverà

Ola Solbakken ieri era a Roma per sottoporsi ad una visita di controllo alla spalla infortunata. L'attaccante del Bodo/Glimt, è da tempo al centro dell'interesse di Roma e Napoli. E proprio il club azzurro è pronto a definire il suo arrivo per il mese di gennaio, quando il calciatore andrà in scadenza col club norvegese.

Operazione in vista: Ieri a Villa Stuart era presente anche il medico sociale del Napoli, che ha così potuto accertare l'entità dell'infortunio del giocatore. Ciò che è emerso è che Solbakken potrebbe doversi sottoporre a un piccolo intervento, che sarà programmato a gennaio a fine contratto. Il recupero dovrebbe richiedere 2-3 mesi al massimo, intanto nei prossimi giorni il Napoli è pronto per definire il suo arrivo.

Affare quasi definito: Il classe '98 ha dato al Napoli il suo impegno di massima, ora serve formalizzare l'operazione. Difficile che arrivi un rilancio da parte della Roma, soprattutto dopo l'acquisto di Dybala e con altri attaccanti ancora in organico. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.