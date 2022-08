Sky - Super-contratto per Mertens: 4mln e tanti benefit (tra cui i voli per Napoli) dal Galatasaray

Dries Mertens non ha ancora deciso se trasferirsi o meno al Galatasaray, che però sta facendo di tutto per convincerlo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens non ha ancora deciso se trasferirsi o meno al Galatasaray, che però sta facendo di tutto per convincerlo. Sul piatto sono stati messi 4 milioni di euro a stagione per un anno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. In più, anche altri benefit come una casa con autista e anche 30 voli della Turkish Airlines per Napoli e per Bruxelles, le sue due case. A riferirlo è Sky Sport.