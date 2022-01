Sky - Tuanzebe-Napoli, visite mediche nei prossimi giorni: le cifre dell’operazione

Nel corso di “Calciomercato l’originale”, in onda su Sky Sport, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha dato le ultime notizie sull'arrivo al Napoli del nuovo difensore: “Il Napoli deve ancora definire burocraticamente l’operazione Tuanzebe, il giocatore farà visite mediche tra qualche giorno. C’è un accordo tra Napoli e United: affare in prestito secco senza riscatto. 600 mila euro di prestito fisso, poi ci sono 400 mila euro se il Napoli andrà in Champions League e altri 200 mila euro in base al numero di presenze che il giocatore farà”.