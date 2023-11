Sky - Tudor aveva accettato, ma ADL non era convinto: incontrato in gran segreto Mazzarri

Nella notte è maturata questa convinzione, ma il presidente aveva già incontrato prima Mazzarri in gran segreto.

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha svelato un retroscena legato alla scelta del sostituto di Garcia: "De Laurentiis non era rimasto convinto dal faccia a faccia con Tudor. Da quello che ci risulta il tecnico croato sarebbe stato anche disposto ad accettare un contratto a termine di 7 mesi, con una serie di opzioni che gli avrebbero garantito o un bonus o la riconferma col raggiungimento di determinati obiettivi. Però è stato De Laurentiis a prendere tempo, infatti Tudor è rimasto a Roma anche il giorno dopo fino a quando è uscita la notizia di Mazzarri e quindi ha preso l’aereo ed è tornato a casa. Nella notte è maturata questa convinzione, ma il presidente aveva già incontrato prima Mazzarri in gran segreto. L’incontro che c’è stato il giorno dell’annuncio è stato formale, per presentare agli altri dirigenti azzurri (Meluso, Sinicropi e Micheli) Mazzarri. Questa è stata la dinamica di quei giorni.

Evidentemente De Laurentiis ha pensato che in questo momento, una persona che conosce bene l’ambiente, con la quale può dialogare in maniera più franca e diretta fosse la scelta più giusta per traghettare il Napoli in questo momento difficile. I primi 90’ hanno dato una risposta positiva dal punto di vista della chimica e dell’impatto che ha avuto l’allenatore sull’ambiente, perché mi sembra assolutamente presto per giudicare”.