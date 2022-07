Sky - Zielinski molto tentato dal West Ham: il Napoli comincia a guardarsi intorno, la situazione

La situazione è in evoluzione con il Napoli che comincia a guardarsi intorno con profili come Barak o Lo Celso

Piotr Zielinski è fortemente tentato dal West Ham. Sono due le discriminanti: gli inglesi devono soddisfare le richieste del Napoli che ha grande considerazione del polacco e lo valuta circa 40 milioni e poi la proposta economica che deve far vacillare il giocatore che ha altre mire, restare a Napoli o aspettare altri scenari che potrebbero maturare. La situazione è in evoluzione con il Napoli che comincia a guardarsi intorno con profili come Barak o Lo Celso. A riferirlo è Sky Sport.