Sportitalia - Garcia valutato da ADL, ma non è in pole position: le ultime

E' notizia della serata la cena tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia. A tal proposito Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, su Twitter.

E' notizia della serata la cena tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia. A tal proposito Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, su Twitter fa sapere che al Napoli è stato proposto anche l'ex Roma in vista della scelta del nuovo tecnico. Si tratta, comunque, di una possibilità non in pole position, valutata sì dal presidente azzurro, ma non in cima alla lista dei desideri.