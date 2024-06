Sportitalia - Giuffredi a Conte: “Mister, andiamo via, non c’è neanche da parlare!”

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la questione Giovanni Di Lorenzo.

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la questione Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, il summit andato in scena oggi pomeriggio è stato contraddistinto da toni sereni: le parti hanno concordato un patto di non belligeranza fino al 30 giugno. Presenti all’incontro Conte, Manna e Giuffredi. Il tecnico si è mostrato sereno e gentile, ed i toni sono rimasti sereni e senza tensione.

Ad ogni modo la linea tra le parti non cambia, con il nuovo allenatore dei partenopei che ha confermato le proprie intenzioni: “Farò la guerra per tenerlo”. Ed allo stesso modo anche Giuffredi, agente del capitano, che ha fatto presente: “Mister, andiamo via, non c’è neanche da parlare”.

Il nocciolo della questione potrebbe riguardare la destinazione, poichè Conte non gradisce che il calciatore vada a rinforzare una diretta concorrente come la Juve.

Il Direttore Sportivo Manna è intervenuto molto ma centrale è stata la figura di Conte che ha ascoltato e cercato di capire i problemi. L’allenatore salentino ha sottolineato di avere posto due condizioni ad Aurelio De Laurentiis al momento della trattativa che lo ha portato a Napoli: la permanenza di Di Lorenzo e quella di Kvaratskhelia.