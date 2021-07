Sportitalia - Il Napoli insiste per Camara: richiesta elevata dell’Olympiacos

L’infortunio di Diego Demme fa sì che il Napoli acceleri per un centrocampista. L’ex Lipsia ne avrà per 2-3 mesi e, di conseguenza, serve un rinforzo nella mediana. Il club azzurro tratta Mady Camara dell'Olympiacos. Il classe ’97 è uno dei profili seguiti dal Napoli. Tuttavia, il club greco chiede tanto per il centrocampista. La richiesta si attesta intorno ai 12 milioni di euro. A riferirlo è il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari attraverso Twitter.