Sportitalia - Koulibaly, sfinimento City per richieste di ADL: gli inglesi vanno su Gimenez

Cosa ne sarà del futuro di Koulibaly? Le ultime sul sito del giornalista Alfredo Pedullà: "Capitolo Koulibaly: De Laurentiis continua a chiedere più cash al Manchester City in uno sfinimento continuo. Non a caso il City ha accentuato i contatti con l’Atletico Madrid che vi avevamo anticipato. Ma per Koulibaly non è ancora detta l’ultima parola".