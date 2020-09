Sportitalia - Milik, la Juve gli ha comunicato che non ci sono margini: ora può aprire alla Roma

Arrivano ulteriori aggiornamenti su Arek Milik. Ecco quanto riferito tramite un tweet dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "Milik vuole la Juve, ma la Juve nelle ultime ore gli ha comunicato che non ci sono più margini di accordo con il Napoli. Milik pensa seriamente alla Roma. Con Dzeko sempre in bilico: la Juve aspetta gli sviluppi per Suarez ma non lo molla".